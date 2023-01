Na tiskovce Zlatého oříšku v Praze měl Zlínský kraj silné zastoupení

Zlatý oříšek v letošním roce oslaví čtvrt století své existence. Od 1. ročníku, který se konal v roce 1998, se organizátorům podařilo v ČE ocenit a motivovat více než 3000 talentovaných dětí, dvojic či dětských kolektivů ve věku od šesti do čtrnácti let. Každoročně pak Zlatý oříšek představuje výběr jednadvaceti z nich prostřednictvím slavnostního televizního finále, které se tradičně vysílá 1. ledna na ČT 2. Diváci tak i letos mohli obdivovat výkony 21 výjimečně šikovných a nadaných dětí, ze kterých bylo 7 oceněno prestižní cenou Zlatý oříšek 2022, a to společně s finanční odměnou 20 tisíc korun.

Konference Zlatého oříšku. | Foto: Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov

Těchto 7 oceněných dětí se sešlo 17. ledna 2023 v Praze na Malostranském náměstí, kde se uskutečnila tisková konference. Zlínský kraj na této tiskovce zastupoval letošní držitel ZO Janek Paška, který má 12 let, hraje na bicí, elektrickou kytaru, klavír a zabývá se také folklorem. Janek pochází z Buchlovic a navštěvuje ZUŠ v Kroměříži. Kromě Janka se zúčastnil této tiskovky také Ondra Vašut z Rožnova pod Radhoštěm, který patří také mezi 21 loňských finalistů – je to velmi šikovný pekař. Jeho velkou vášní je pečení dortů, dezertů a cukroví. Ondra na tiskovou konferenci upekl skvělý dort, který všem moc chutnal. Tiskové konference se zúčastnili také patroni Zlatého oříšku – Nikola Márová, sólistka baletu Národního divadla a Vladimír Kořen, moderátor a propagátor vědy. Všichni držitelé ZO 2022 byli představeni novinářům a veřejnosti, byly jim kladeny různé zapeklité otázky. Všem přítomným poděkoval Jiří Kotmel, předseda správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek. Jeho poděkování patřilo jednak dětem, ale také rodičům a sponzorům. „I letošní ročník jsme realizovali s přesvědčením, že pro rozvoj naší společnosti je podpora nadaných dětí absolutně zásadní. Kromě prestižního ocenění jejich úsilí se tak i nadále budeme tyto děti snažit maximálně všestranně podporovat", uvedl na závěr Jiří Kotmel. Letošní jubilejní 25. ročník bude vyhlášen 1. června 2023. Krajské kolo Zlatého Oříšku ve Zlínském kraji proběhne v říjnu 2023. Za organizátory krajského kola Zlatého oříšku Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY Holešov