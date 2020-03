Počasí bylo velmi proměnlivé, každý den jsme zažili trochu jiné! Jeden den pršelo, druhý den sněžilo a třetí den bylo krásné slunečné „azuro“. Těmto podmínkám jsme se museli přizpůsobit na svahu Rališka.

I když ne každý den bylo počasí ideální – nás to neodradilo a na svahu jsme byli každý den. Začínající lyžaři své první krůčky zkoušeli na malém svahu, a ti zkušenější vyjížděli sedačkovou lanovkou až na horní část sjezdovky. V pátek na všechny čekal závěrečný závod ve slalomu. Po celý týden byly děti rozděleny do tří týmů – „Lížaři“, „Beskyďáci“ a „Snížci“.

Kromě lyžování a dalších aktivit na sjezdovce jsme si dosyta užili různých venkovních her a soutěží. Úkoly nám zasílal sám velký Radegast, který nás zkoušel už od prvního dne. Všechny jeho úkoly a záludnosti jsme se snažili co nejlépe splnit. V rámci programu jsme se učili pracovat s mapou a buzolou, učili jsme se také morseovku, vyráběli jsme krmítka pro ptáčky a vlastnoručně jsme si malovali také trička. V rámci dobrodružné stezky jsme poznali okolí přehrady a hotelu. Na pobytu nechyběla také táborová olympiáda, ve které jsme soutěžili ve 3 disciplínách: skok z místa, běh a hod na cíl.

Také večerní programy byly velmi pestré. Naučili jsme se několik nových písniček, zahráli spoustu společenských her, uspořádali jsme táborový talent a také souboj týmů a na závěr karneval. Navíc jsme ještě využili možnosti k odpočinku a relaxaci v solné jeskyni, která se nachází přímo v hotelu Chery. Pro děti to byl velký zážitek, některé byly v solné jeskyni úplně poprvé. Pobyt na Horní Bečvě rychle uběhl, jen neradi jsme se v pátek loučili. Naučili jsme se spoustu nových věcí, poznali nové kamarády a společně jsme si to zkrátka všichni užili.

Děkuji všem dětem za jejich aktivitu a výbornou partu. Poděkování si zaslouží také všichni ti, kteří se na přípravě tohoto jarního tábora podíleli. Děkuji také všem instruktorům. Velký dík si zaslouží také pracovníci a personál hotelu Cherry a Ski areálu Rališka.

Už teď se těšíme na jarní pobyt na horách v roce 2021.

Mgr. Jarmila Vaclachová