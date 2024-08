autor externí dnes 13:39

Ve dnech 19. - 23. srpna 2024 se konal ve Středisku volného času TYMY Holešov příměstský tábor s názvem „Léto s robotikou“. Tábora se zúčastnilo 12 kluků v širokém věkovém rozpětí od 7 do 15 let, proto byl program zvlášť přizpůsoben pro mladší a starší účastníky. Pro mnohé z mladších dětí to bylo možná první setkání se schématem elektrického obvodu. Společně jsme rozebrali starý počítač, abychom zjistili, co je uvnitř. Prozkoumali jsme, jaké netušené možnosti nabízí stavebnice Boffin. Naučili jsme se pájet, nebo jsme si alespoň vyzkoušeli, jaké to je držet páječku v ruce.