autor externí dnes 12:42

Ve čtvrtek 26. srpna 2024 proběhl na náměstí předposlední koncert letošní letní sezóny, který byl skutečným zážitkem pro všechny milovníky hudby. Na pódiu vystoupila kapela JOE COCKER FOREVER, která svým jedinečným způsobem vzdala hold legendárnímu anglickému zpěvákovi Joe Cockerovi. Kapela, složená ze zkušených muzikantů s dlouholetou praxí, přivedla publikum do varu svým repertoárem složeným z 21 hitů, které Joe Cocker během své kariéry proslavil. Při známých melodiích, jako jsou "You Are So Beautiful" nebo "With a Little Help from My Friends", se celé náměstí proměnilo v taneční parket.