Richard Bouda (*1978) se věnuje zejména reportážní a dokumentární fotografii různých sociálních skupin. Zdokumentoval například život v jednom z největších slumů světa v keňské Nairobi nebo příběhy unesených kurdských žen v severním Iráku. Během „migrační krize” zaznamenával putování uprchlíků ženoucích se po tzv. Balkánské cestě – tedy z Řecka přes Makedonii, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko do Česka. Zaměřuje se také na objevy a expedice, např. z podzemí Venezuely, Iránu, Islandu, Severní Ameriky a Balkánského poloostrova.

Výstava se koná na chodbách prvního patra zámku a je volně dostupná od 4. do 30. srpna, denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Dana Podhajská