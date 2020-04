Už je to přes týden, kdy jsme v Hulíně vyhlásili fotosoutěž „Rouška sluší každému.“ Našim cílem bylo ukázat našemu okolí, že nosit roušku není žádná ostuda. Za tu dobu se nám ve fotoalbu, které je zveřejněno na FB stránkách Informačního centra Hulín, sešlo přes padesát fotografií a den ode dne přicházejí další.

Terka Zakravačová. | Foto: Archiv obyvatel.

Jsou na nich dospělí, senioři, děti a někdy i plyšový miláčci. Dokonce nám přišla fotka až z Plzně. Co rouška, to originál! Lidé vyjadřují nošením roušek své záliby a hobby, v mnoha směrech jsou velmi nápadití, a to nás na tom baví. Už se těšíme, až tohle všechno skončí a s fotografií uspořádáme výstavu, na které zavzpomínáme, jak nám to slušelo.