Motorky je zavedly až do Hulína. Posluchače potěšil Pavel Liška a Jan Révai

Tři měsíce vandrovali na motorkách po střední Americe. Řeč je o hercích Pavlu Liškovi a Janu Révaiovi, kteří si říkají Vandráci a cestují na svých motorkách po celém světě. A při jedné takové cestě zavítali do Letního kina v Hulíně, kde v neděli 12. července vystoupili s cestopisnou besedou popisující jejich cestu napříč střední Amerikou. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. A to vše procestovali v sedle svých motorových ořů.

Motorky je zavedly až do Hulína. | Foto: L. Polišenská