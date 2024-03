Moderní výuka na ZŠ Zachar: Neurověda a projekt Všímavec otevírají nové možnosti

Čtenář reportér

Ve světě, kde je komplexní rozvoj dětí a jejich duševní pohoda klíčová, se naše škola aktivně angažuje. Jak to děláme? Začlenili jsme do výuky poznatky z neurovědy a zapojili jsme se do projektu Všímavec.cz, jejž jsme pomohli odpilotovat. Proč to děláme? Podporujeme děti v jejich růstu, chceme jim otevírat nové možnosti učení a osobního rozvoje.

Na snímku jedna z aktivit z projektu Všímavec.cz: Správné dýchání pro uvolnění mysli a stresu. | Foto: Pavla Škorníková

„Poznatky z neurovědy nám umožňují lépe porozumět tomu, jak se děti učí. Díky této znalosti vytváříme klidné a inspirativní prostředí pro výuku, které podporuje pozornost, soustředění, kritické myšlení a empatii. A Všímavec s tím dětem pomáhá. Vidíme potom lepší výsledky a zároveň pohodu našich žáků.“ Uvádí ředitelka školy Mgr. Petra Fečková. Projekt je zaměřen na všímavost. Něco, co podle Mgr. Naděždy Hladilové, třídní učitelky 1. A, dětem chybělo a co přesně odpovídá poznatkům neurovědy. Je to vědomé zaměření pozornosti na přítomný okamžik bez hodnocení. Tato technika pomáhá dětem lépe zvládat emoce, zlepšuje jejich soustředění a paměť a rozvíjí jejich sebeuvědomění. Jaké jsou konkrétní přínosy, které naše škola nabízí dětem? Díky začlenění poznatků z neurovědy a účasti v projektu Všímavec.cz optimalizujeme výuku, vedeme děti k přemýšlení a efektivní práci. Děti tak dosahují lepších výsledků a mají o svůj pokrok větší zájem. Klademe důraz na rozvoj dovedností nezbytných pro úspěch v dnešním a hlavně budoucím světě Zaslala Pavla Škorníková