Mladí sportovci vytvořili pohodovou partu, a to přispělo k vytvoření příjemné táborové atmosféry. Pondělí bylo seznamovací. Děti se naučily techniku nejen pádů, ale i techniku brzdění, jízdy vpřed a vzad, a to vše jsme poctivě trénovali celý týden.

Tábor nebyl ale jen o bruslení. Program byl velice nabitý, protože celý areál poskytuje nejrůznější sportovní vyžití. Hráli jsme míčové hry, užívali jsme si vodní radovánky, využívali jsme krásné stezky hned za areálem koupaliště. Jak už to bývá, to, co baví, uteče rychle, nejinak tomu bylo na našem táboře.

Páteční den jsme trénovali na vystoupení pro rodiče, hráli hry, plavali, vyzkoušeli jsme skluzavku a vydali se na stezku na závěrečnou projížďku. Děti se rozloučily s táborem vystoupením a potleskem nadšených rodičů.

Viktor Malý, SVČ TYMY

