Místo kapely bubenická show – netradiční pohodový koncert v Hulíně

Letní čtvrtky v Hulíně patří pohodovým koncertům. A jinak tomu nebylo ani ve čtvrtek 6. srpna, ovšem tentokrát to místo kapely na hulínském pódiu rozjel jeden z nejvýznačnějších profesionálních bubeníků polistopadové doby Josef Cigánek s jeho bubenickou show. Během jeho kariéry hrál se spoustou umělců a kapel. Jen namátkou to byli Karel Gott, Helena Vondráčková, Leona Machálková, Michal David, Aleš Brichta, Walda gang a další. Během podvečera zaznělo to nejlepší od klasiky po metal. Takže posluchači mohli slyšet Malou noční hudbu od Mozarta, Smetanovu Vltavu, Skyfall od Adel, Show Must Go On od Queenů, nebo slavné české hity od Michala Davida, Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové.

Místo kapely bubenická show. | Foto: L. Polišenská