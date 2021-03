V něm najdou maminky mimo jiné ilustrovaný nástěnný kalendář, leporelo s říkankami pro nejmenší či seznam knížek, které jsou pro malá miminka ideální.

„Součástí kufříku je také poukázka do Knihovny Kroměřížska. Díky ní mohou rodiče své děťátko zdarma do dvou let jeho věku do naší knihovny zaregistrovat a další dva roky bude moci využívat naše služby bezplatně,“ uvedla Kamila Brablíková, vedoucí Úseku služeb Knihovny Kroměřížska.

Po registraci do knihovny budou navíc rodiče se svými dětmi pravidelně zváni na společná setkání, která organizace pořádá.

„Čtyřikrát do roka organizujeme společná setkání, která doplňujeme o účast zajímavých osobností. V minulosti tak například mohli rodiče diskutovat na pro ně zajímavá témata s logopedkou či dětským psychologem, další lektorka zase věnovala setkání zpívání a povídání v anglickém jazyce,“ přiblížila pracovnice Dětského oddělení knihovny Marcela Kořínková.

Knihovna Kroměřížska chce tímto dárkem rodičům alespoň částečně nahradit zrušená vítání občánků, která se vzhledem k současné epidemiologické situaci nemohou konat.

„Jsme za každou podporu velmi rádi a věřím, že maminky budou z kufříku nadšené. Velmi děkujeme Knihovně Kroměřížska, že nás s tímto nápadem oslovila,“ doplnila vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Klára Čečatková.

Veronika Slaměnová, Kroměřížská nemocnice