První prosincové úterý probíhaly na Zámoraví čertovsko – mikulášské hrátky. Pro všechny družinové děti je připravily studentky vykonávající u nás pravidelnou pedagogickou praxi. Malým účastníkům byla připravena spousta zábavy, tvoření a her.

Na Základní škole Zámoraví v Kroměříži si děti užily mikulášské hrátky. | Foto: ZŠ Zámoraví

Co všechno v průběhu odpoledne zvládli? Pomocí papíru a vatových tamponů vytvořit Mikulášky, čerty a anděly, vymyslet a vystřihnout sněhové vločky, vyrobit ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty, luštit osmisměrku, hledat rozdíly v obrázcích, zhotovit čertí vak, i bez nápovědy poskládat puzzle. Navíc pak ještě absolvovat závod v pytlích, naučit se čertí tanec a také projít tajemnou „ochutnávkou“ To bylo něco! Se zavřenýma očima dát do pusy neznámou pochutinu a následně rozhodnout, zda je andělská nebo ďábelská.