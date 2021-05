Město už převzalo první dodávku, jejíž součástí jsou trvanlivé potraviny, především těstoviny, mouka, luštěniny, konzervy, balené vody a také hygienické potřeby či drogistické zboží. „Pomoc bude určena například opatrovancům města, sociálně slabším jednotlivcům, rodinám s příjmy těsně nad hranicí umožňující poskytnutí sociálních dávek, i těm, kteří sociální dávky pobírají v takové výši, která neumožňuje nakoupit vše nezbytné,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka. Distribuce bude probíhat prostřednictvím pracovníků sociálního odboru.

„Minulý týden jsme od potravinové banky převzali deset banánových krabic zboží, které je nyní skladováno v uzamčených prostorách odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Současně jsme začali vytipovávat vhodné osoby či rodiny, ke kterým budeme pomoc distribuovat. Prostřednictvím nabízené potravinové pomoci se sociální pracovníci radnice dostanou také k lidem, které nyní nemáme v evidenci, a kteří naši pomoc potřebují. Nabídka potravinové pomoci s novými klienty by pak měla vést k dlouhodobější a systematické sociální práci s nimi. U všech klientů však budeme klást důraz na to, aby vydávané zboží naše klienty motivovalo k lepší spolupráci s námi či jinými institucemi a především vedly k plnění jejich závazků a povinností. Bude to zkrátka takový systém něco za něco,“ doplnil vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal. Odhaduje, že by podobné množství potravin mohlo město od potravinové banky přebírat zhruba jednou za dva až tři měsíce.

Posláním potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání potravinami. Cílem banky je získávat zdarma základní potraviny, zajišťovat jejich skladování, bezplatnou distribuci organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi a současně tyto osoby, prostřednictvím doprovodných opatření, nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace pomocí sociální práce.

Šárka Kučerová