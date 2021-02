Ve srovnání s rokem 2019 se loni snížil počet obyvatel Hulína o 294 lidí. Do určité míry může za pokles i probíhající pandemie koronaviru. Jestliže v roce 2019 zemřelo 70 občanů Hulína (34 mužů a 36 žen), loni jich bylo 91 (43 mužů a 48 žen).

Město dělá maximum pro to, aby úbytek obyvatel, což je nepříznivý trend posledních let, dokázalo zastavit. Vyhlídky do blízké budoucnosti má nadějné. Prostředí, služby i nabídka volnočasových aktivit se průběžně vylepšují a co je podstatné, vznikají nová místa pro bydlení. V loňském roce se podařilo dokončit zasíťování parcel pro výstavbu sedmi rodinných domů v Záhlinících. V rámci projektu došlo k pokládce vodovodního řadu, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace a k instalaci veřejného osvětlení. Vybudována byla také přístupová komunikace včetně odstavných stání a točny. Položeny byly kabely nízkého napětí, v celém prostoru se zrealizovaly terénní úpravy. Všech sedm stavebních parcel má již své majitele a na několika z nich již běží stavební práce.

Rodinné domy přitom budou vznikat i v dalších lokalitách. Město například vykoupilo vhodné pozemky na místě tzv. zahrádek u TOSu a do dvou let by zde mohlo vzniknout nejméně jednadvacet stavebních míst. Potřebná infrastruktura se intenzivně projektově připravuje. V posledních měsících probíhají také jednání s developerem, který má zájem vystavět v Hulíně dva bytové domy o šestnácti bytech. Ke stavbě chce využít z části pozemky areálu Starého cukrovaru, v souladu s urbanistickou studií, kterou má město na tuto lokalitu zpracovanou.

„Pokud chceme udržet počet obyvatel na současné výši a případně jej zvýšit, musíme lidem nabídnout především možnost bydlení. Dobře si to uvědomujeme a také na tom aktivně pracujeme. Hulín je určitě velmi dobré místo pro život a proto věříme, že se nám nepříznivý trend ve vývoji počtu obyvatel podaří v dohledné době zastavit. A věřím, že to samé se podaří i celému Zlínskému kraji,“ prohlásil Roman Hoza, starosta Hulína.

Potěšitelné je, že se v loňském roce narodilo v Hulíně 58 dětí. „Náhoda tomu přitom chtěla, že počet a chlapců a dívek je vzácně vyrovnaný – 29 a 29,“ upozornila na zajímavost Vladimíra Obdržálková, matrikářka a vedoucí Odboru vnitřních věcí hulínské radnice. A děti se do Hulína rodí i letos. Prvním dítětem roku 2021 se stal Martin Šenkyřík, rodičům Barboře a Lubomírovi Šenkyříkovým se narodil 6. ledna v kroměřížské nemocnici.

Zdeněk Dvořák, Městský úřad Hulín