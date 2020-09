Prázdniny už skončily, a přestože byly snad nejdelší, jaké děti pamatují, nebo právě proto, bylo daleko těžší se s nimi rozloučit. A o to, aby to byl úžasný zážitek na závěr prázdnin, se postaraly animované postavičky Máša a Medvěd, kteří dorazili v pátek 28. srpna na hulínské náměstí. Kromě slavné dvojce byl pro děti připraven bohatý animátorský program plný tanců, písniček, soutěží, tvoření a mnoho jiného. Nechyběl ani skákací hrad, vyjížďka na poníkovi nebo nějaká ta cukrovinka.

Máša a Medvěd se v Hulíně rozloučili s prázdninami. | Foto: L. Polišenská

Celý program byl laděn tak, aby si děti užily příjemnou atmosféru a aby se tak trochu připravily na návrat do škol a školek. Ale co by to bylo za pořádnou rozlučku, kdyby chyběla pěnová párty?! Tak na závěr programu členové SDH Hulín zapěnovali uzavřenou cestu v blízkosti informačního centra a zábava pokračovala. Počasí i dosavadní státní opatření akci přáli a my jsme nesmírně rádi, že když už nemohl proběhnout tradiční dětský den, mohli jsme to dětem vynahradit alespoň rozlučkou s prázdninami.