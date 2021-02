Uherský Brod je vstřícný vůči turistům a návštěvníkům. Je zde vybudováno hned pět zajímavých naučných stezek, čtyři z nich stezky – Havřická, Nivnická, Újezdecká a Maršovská jsou vedeny okolím města, pátá naučná stezka – Planetární – prochází městem.

Dnešní tip na výlet do přírody mimo město směřujeme na naučnou stezku Maršovskou. Maršov je malá vesnička 7 kilometrů vzdálená od Uherského Brodu, přesto je jeho místní částí. V minulosti ji potrápily masivní sesuvy půdy a část domů byla zničena, dokonce hrozil zánik obce. Není divu, že zde nyní žije necelá čtyřicítka obyvatel. Pro milovníky zimních sportů možná bude zajímavé, že v Maršově až do svých 14 let vyrůstala naše skvělá snowboardistka Šárka Pančochová.

Maršovská naučná stezka je tvořena 2 km dlouhým miniokruhem, který prochází přímo Maršovem, a spojovacími trasami, které vedou do Uherského Brodu resp. do Újezdce. Je vybavena informačními tabulemi, které seznamují především s faunou a flórou v krajině, ale také s místními zajímavostmi. Užijí si také milovníci panoramatických výhledů, a to zejména v okolí Maršova. Trasa naučné stezky je vyznačena zelenobílým čtvercovým značením, je vedena vesměs po lesních a polních cestách, částečně po málo frekventované asfaltové cestě. Její celková délka je 11 km.

V zimním období doporučujeme zvolit jako výchozí bod výletu železniční stanici Polichno, která leží na trati spojující Uherský Brod a Luhačovice. Z Luhačovic jezdí do Polichna vlaky přímo, z Uherského Brodu s přestupem v Újezdci, doba jízdy je v obou případech 10 až 12 minut.

Od železniční zastávky Polichno vede zeleně značená turistická trasa (tradiční pásové značení), po které se po 3 km mírného stoupání dostaneme k rozcestí Maršov na temeni kopce Barák. Zde se turistická trasa křižuje s trasou naučné stezky, stojí zde odpočivadlo. Je to místo s velmi pěknými výhledy na Vizovickou vrchovinu a Bílé Karpaty. Po naučné stezce zamíříme jižním směrem do Maršova. Zde si povšimněte Střediska ekologické výchovy (SEV), zajímavé zvonice sv. Bartoloměje z roku 1834 i důsledků zmiňovaného sesuvu půdy. Z Maršova vystoupáme po místní komunikaci na kopec Barák a pokračujeme vesměs lesními pěšinami po trase naučné stezky do Uherského Brodu.

Ve městě naučná stezka končí u rybníka na sídlišti Vinohrady. Odtud směřujte do centra na Masarykovo náměstí, odkud je to jen kousek k dopravnímu terminálu autobusové a vlakové dopravy. Trasa z Polichna přes Maršov do Uherského Brodu slibuje zhruba 14 km příjemné chůze vesměs přírodou mírně zvlněným terénem s řadou vyhlídkových míst a zajímavostí na zastaveních naučné stezky. Díky snadné dostupnosti z Luhačovic a Uherského Brodu je výlet dobrou alternativou pobytu v přírodě pro obyvatele a návštěvníky obou těchto měst.

Zdeněk Urbanovský, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy