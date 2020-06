Malé děti v Hulíně na čtenáře pasoval král. Podívaly se i do indiánského týpí

Přestože se školy musely kvůli koronaviru zavřít, učení se nezastavilo a učitelé přecházeli na online výuku. Nejtěžší to měli všichni prvňáčci, kteří se během roku učí číst, psát a počítat zkrátka úplné základy, které budou do budoucna nejvíce potřebovat. A najednou se začali vídat s paní učitelkou jen několikrát do týdne a ještě přes obrazovku. Naše knihovna v Hulíně měla tu čest v úterý 16. června 2020 přivítat prvňáčky z nedaleké Základní školy Břest a prověřit jejich nabyté znalosti získané jak ze školních lavic, tak i z domácí výuky.

Pasování prvňáčků na čtenáře v Hulíně. | Foto: L. Polišenská