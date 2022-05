Mafie a korupce v devadesátkách. Žurnalista vyprávěl, jak se setkával s mafiány

Ve čtvrtek 5. května zavítal do Městského kulturního centra Hulín známý průkopník investigativní žurnalistiky v České republice Jaroslav Kmenta. Divákům přijel povykládat o mafii a korupci v devadesátkách, která se stala předlohou pro několik seriálů. Diváci se dozvěděli, jak jednotlivé případy či lidi viděl samotný žurnalista, jak se setkával s mafiány, aby získal i jejich pohled do svých připravovaných knih, a nezůstalo jen u 90. let.

Polosvět: Mafie a korupce v devadesátkách. | Foto: L. Polišenská