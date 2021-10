Těšíme se na všechny čtenáře, kteří se ponoří společně s námi do hlubin příběhů.

S novým projektem přišla i nová výzdoba. A tak se nám v dětském oddělení spouštějí ze stropu tři medúzy, lovecká nástěnka už je také hotová, rozdávali jsme tematické rozvrhy a mazací gumy do školy s chobotničkou Kvído a na celý průběh projektu dohlíží naše dětská rybička Elza, která pečlivě hlídá přichystané perly v mušličce.

Čtenáři ke knize dostanou i pracovní list a po jeho vyplnění/přečtení knihy ho přinesou zpátky. Za každý správně vyplněný list dostane čtenář perlu. Na konci školního roku čeká nejlepšího lovce bohatá odměna. Čtenáři se mohou registrovat během celého roku, ale čím dřív to udělají, tím dřív mohou získávat perly.

Začátkem nového školního roku se dětské oddělení knihovny Hulín zapojilo do rozsáhlého celorepublikového projektu Lovci perel. Lovci perel jsou osvědčený projekt (mnoha jinými knihovnami) umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů. Stačí jen mít platnou registraci v knihovně a vybírat knihy s perlou na hřbetu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.