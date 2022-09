Nálezy zbraní, spon a ostruh z Roštění na Kroměřížsku. A vy je teď můžete vidět

Krásný výlet byl také do Dubrovníku. Naše cesta vedla přes nový most, který byl uveden do provozu teprve před měsícem. Přes most jsme se dostali na poloostrov Pelešac, kde jsme navštívili městečko Ston, kde se těží nejkvalitnější sůl, obohacená spoustou minerálních látek. Procházka večerním Dubrovníkem s průvodkyní Petrou byla pro nás velkým zážitkem! Třešinkou na dortu byla plavba na lodi okolo Dubrovníku.

FOTO Z FINÁLE: Dívkou roku 2022 je třináctiletá Nikola Fojtíková z V. Klobouků

Někteří se také vydali na zajímavý zájezd do Mostaru a také k blízkým vodopádům a navštívili také Bačinská jezera. Letovisko Igrane poskytlo všem účastníkům ty nejlepší podmínky k rekreaci a odpočinku. Určitě budeme dlouho vzpomínat na krásná zákoutí a různé malebné scenérie tohoto městečka. Nádherným zážitkem bylo sledovat západ slunce…

Moře bylo teplé a děti i rodiče si užili sluníčka, vodních hrátek, výletů i legrace. Velmi bych chtěla poděkovat všem účastníkům, malým i velkým, za úžasnou atmosféru, kterou společně vytvořili. Velký dík patří dopravní společnosti ČSAD Tišnov za zajištění dopravy. Těšíme se na další pobyt u moře, určitě se i v příštím roce vydáme na závěr prázdnin do Igrane. Budeme moc rádi, když se s námi vydáte i vy! Dobro došli!

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ

Přesnost, bystrost i výdrž. V Hulíně děti zamávaly prázdninám