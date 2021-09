Poslední kemp se konal v úplném závěru prázdnin s názvem Kolotoč zábavy. Na tomto kempu si děti vyzkoušely různé aktivity – sportovní, výtvarné, taneční, jumping trampolíny, atd….. Mezi děti zavítala pracovnice Eurocentra Zlín, která pro ně připravila zábavné odpoledne na téma „Putování po Evropě“. Děti také v tomto kempu opakovaly zábavnou formou učivo, vydaly se do zámku, kde měly připraveny různé aktivity a také si společně zazpívaly.

Kemp Veselé sportování byl zaměřen především na různé sportovní aktivity, míčové hry, gymnastiku a různé netradiční sporty. Kromě sportování se děti také „vzdělávaly“, a to zábavnou formou při plnění různých křížovek a rébusů. V týmech pak děti po celý týden zpracovávaly projekt na téma olympijské hry. Na závěr kempu pak tento projekt před sebou vzájemně prezentovaly.

V rámci kempu probíhal velmi zajímavý program, jehož hlavním cílem byla socializace dětí, jejich zapojení do kolektivu, vzájemná komunikace, spolupráce, atd…..

MŠMT v letošním roce reagovalo na vzniklou situaci a uvolnilo ze svého rozpočtu téměř 3 mil. korun na pořádání Letních kempů. Do výzvy se mohly zapojit různé spolky, nadace a také střediska volného času. I když finanční podpora SVČ byla ze stravy MŠMT pouze 1/3 nákladů, přesto jsme se do výzvy zapojili a získali tak finanční prostředky na pořádání 4 letních kempů. Tyto kempy se konaly v průběhu měsíce srpna, byly určeny vždy pro 15 dětí. Letní kempy byly pro rodiče zcela zdarma!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.