Čtvrteční den patřil výletu. Čekal nás výlet do Kovozoo a terária ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kovozoo jsme si pečlivě prošli. Děti si prohlédly kovové expozice, zašly se podívat na několik vyhlídek, podívaly se na to, jak vypadaly dříve letadla a různá vozidla zevnitř. Nejvíce času však strávily na pyramidě z pneumatik, kde se pořádně vyřádily. Později nás čekala návštěva terária. Zde jsme měli možnost si prohlédnout obrovskou krajtu, kajmana, několik druhů ještěrů, varanů, smrtelně jedovatých hadů, dále želvy, pavouky a štíry. Po návratu zpět do TYMY jsme si stihli udělat táborák a opéct špekáčky než nám tuto zábavu přerušila bouřka.

Výlet do Kovozoo byl zároveň i inspirací k pátečnímu programu. Děti měly za úkol vytvořit kovovýrobek ze zbytných součástek. Myslíme, že se to podařilo a některé výrobky byly opravdu pěkné. Ještě před slavnostním ukončením tábora děti měly možnost si vyzkoušet programování lega education a jak tento program funguje. Následně nás čekala výstavka kovovýrobků a lega a předání pamětních listů dětem, kde byli pozváni i jejich rodiče. Děti dostaly nejen pamětní listy, ale také krásné píšťalky, které byly právě vyrobeny na 3D tiskárně.

Jsme rádi, že se tábor dětem líbil a děkujeme rodičům za spolupráci a vstřícné jednání.

Martina Sigmundová, SVČ TYMY