Den věnovaný laskavým slovům a uznání. Den úsměvu na tváři. Den pozitivního myšlení a šíření radosti. To je Mezinárodní den komplimentů, který každý rok spadá na 24. leden.

Knihovna Kroměřížska. | Foto: Deník/Jarmila Kuncová

Tato událost má kořeny v jednoduchém, avšak mocném konceptu – laskavosti. Vznikla jako reakce na hektický životní styl, který často zapomíná na jednoduché gesto přívětivosti a ocenění druhých. První zmínka o této oslavě se objevila na sociálních sítích a postupem času se stala globálním fenoménem.

Co je vlastně kompliment?

Je to pozitivní projev, výraz uznání, solidarity, jenž má za cíl udělat druhou osobu (či sami sebe) šťastnou.

Myšlenka podpořit šíření pozitivních vibrací, dobré nálady a sebeúcty nás v Knihovně Kroměřížska natolik nadchla, že jsme se rozhodli tento den oslavit v plné parádě v našem oddělení pro děti a mládež.

Protože knihovny nejsou jen místem pro čtení a studium, ale také místem pro sdílení pozitivní energie a uznání, a na to by se nemělo zapomínat. Setkávají se v nich totiž lidé s různými zájmy a různými životními příběhy a dojmy, o které se mohou vzájemně podělit.

Nachystali jsme si tedy pro návštěvníky Krabičku RADOSTI, z níž si mohli vylovit hloubavou afirmaci s milým obrázkem, která dodává odvahu, uvědomění a hlavně úsměv na tváři.

Astronom Alex Faivre ze Zlínského kraje získal sošku Zlatého oříšku 2023

I zaměstnanci Knihovny nadšeně hned po ránu do této Krabičky sáhli a nabuzeni pozitivní energií se pak pustili do své práce. Mám takový pocit, že si ji tu necháme nejen pro Mezinárodní den komplimentů, ale napořád. Je přece krásné zpříjemnit si každý den hezkými, povzbudivými slovy! J

Ale to není vše, co jsme si pro naše čtenáře při této příležitosti připravili! Našli u nás i výstavku inspirativních knih a knih pro rozvoj sebeúcty, plné praktických cvičení, rad, pozitivních citátů, emocí a povzbudivých slov, nebo pracovní listy pro hry na toto téma. A jako bonus proběhlo s kolegyní Kamilou Zikmundovou čtení příběhů pro povzbuzení a posílení zdravého sebevědomí z knihy Lumpajda a Lupínek od Angeliky Grubert.

Novoroční taneční maraton v TYMY. I ženy se po vánočních svátcích protáhly

Děti si posezení s knihou užily a samy se do čtení zapojovaly. Dokonce děti spontánně vybraly z naší sbírky deskových her jednu z nich s názvem Na kus řeči s kamarády, do níž se zapojili jak návštěvníci, tak knihovnice, a měli jsme tak možnost se navzájem více poznat. Celkově nás tento den více sblížil s našimi čtenáři, kteří byli díky zajímavému tématu více otevření.

Takže výsledkem je nejen to, že se Mezinárodní den komplimentů v Knihovně Kroměřížska stane tradicí, ale také že si některé prvky tady necháme pro všechny ostatní dny roku.

Protože tento den nám připomněl, že pouhé slovo laskavosti může otevřít srdce a posílit pouta mezi lidmi a nestojí jediný halíř. Sílu slov a myšlenek nelze podceňovat. Divili byste se, jak velký dopad může mít jeden malý kompliment!

Autor: Tereza Richterová