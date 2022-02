Přednášející ale zabrousil také do tématu „pekla“, které by mohlo nastat. Řeka Bečva je poslední velkou štěrkonosnou řekou, na jejímž toku není vybudována přehrada a právě o jejím vybudování se uvažuje. Doktor Trávníček osvětlil, co by nastalo, pokud by se tento projekt realizoval. Šlo by o nenávratné zničení této čisté, téměř panenské přírody. Alternativy však existují, pravděpodobně by toto místo mohlo být řešeno suchým poldrem. Kdo se však o dané téma více zajímá, může si vyhledat odborné články. Podrobné výsledky průzkumu, na němž se podílelo více než 12 entomologů, byly například publikovány v odborném časopise Acta Carpathica Occidentalis.