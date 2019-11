Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvítku, který vyhlašuje Česká rada Pionýra.

Porota měla velmi složitou úlohu vybrat mezi zúčastněnými zpěváky ty, kteří postoupí do celostátního finále. V porotě zasedli odborníci na slovo vzatí: Zuzana Kantorová, pedagog, členka pěveckého sboru Národního divadla v Brně, Petra Malotová, organizační pracovník a Mirek Řeha – dlouholetý hudebník, učitel zpěvu.

Oblastní kolo této pěvecké soutěže je společné pro kategorie Dětské Porty i Melodie. Dětská Porta byla zahájena v roce 1991 a postupně se k ní přidala také kategorie Melodie. Porota vybírala postupující do obou těchto celostátních republikových kol. Finále Melodie se bude konat v lednu v Českých Budějovicích a finále Dětské Porty se uskuteční v květnu v Kroměříži.

Oblastního kola se zúčastnilo celkem 65 mladých zpěváků, kteří soutěžili v několika kategoriích. V rámci Porty získal od poroty postup do finále táborový oddíl Kamarádi Pionýrské skupiny Mirko Očadlíka Holešov, dále Ladislav Pešák, Julie Weigelová, Tereza Pospíšilová, Pavla Jakšová s doprovodem a duo Eliška Loučková a Magdalena Nohýlová.

V Melodii postupuje do celostátního finále v Českých Budějovicích Jiří Žaludek, Ondřej Regent, Sofie Červenková, Matyáš Matějka, Aneta Měsícová, Vendula Silná, Kryštof Vaněk, Barbora Vaňková a dvě hudební kapely - ON POINT a OUT OF NOWHERE z Napajedel. Pamětní listy a dárky všem účinkujícím a diplomy společně s postupovými listy vítězům předávala společně s členy poroty místopředsedkyně České rady Pionýra Darina Zdráhalová.

Také diváci hlasovali a v diváckém hlasování zvítězil Ladislav Pešák a duo František Oharek a Pavel Škubař. Pro soutěžící byl připraven bubenický workshop s Radkem a Lukášem.

Všichni účastníci si to moc užili. Celou soutěž moderovala Bára Winklerová a o zvuk se postarali Mirek a Radim Olšákovi. Děkujeme všem členům poroty za jejich ochotu a profesionální přístup.

Děkujeme také všem soutěžícím, porotě, organizátorům, moderátorce a hostům. Všem postupujícím do republikového finále Dětské porty a Melodie držíme palce. Velký dík si zaslouží také všichni partneři a sponzoři – krajský úřad Zlínského kraje - odbor kultury, město Holešov, MŠMT, SVČ – TYMY, Vladan Daněk, Olomoucko-Zlínská KR Pionýra a holešovské POE-POE. Těšíme se na další setkání s mladými pěveckými talenty.

Jarmila Vaclachová