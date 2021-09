Atmosféra byla naprosto úžasná a bylo skvělé vidět, jak se posluchači vrátili do mladých let a vzpomínali na své první lásky. Děkujeme všem za účast a věříme, že si koncert všichni náramně užili.

V koncertním programu byly zařazeny písně Karla Kahovce z 60. let, jako například Paní v černém, Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal a také písně zařazené jako vzpomínka na Petra Nováka, jako např. Povídej, Hvězdičko blýskavá, Já budu chodit po špičkách apod.

Ve čtvrtek 16. září vystoupila na pódiu MKC Hulín pěvecká hvězda 60. let Karel Kahovec a jeho kapela George & Beathovens. Kapela v minulém roce oslavila 55. výročí, založil ji v roce 1965 Petr Novák a mimo dvouleté působení u Flamenga zpíval s George & Beatovens až do své předčasné smrti v roce 1997. Od té doby skupina koncertuje s Karlem Kahovcem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.