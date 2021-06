Knihovna v Hulíně oslavila Den dětí s dětmi…. KONEČNĚ!

Čtenář reportér





Díky rozvolňování můžeme zase pořádat knihovnické lekce, které nám tak dlouhou dobu chyběly. V úterý 1. června 2021 všechny děti slavily svátek a my jsme rádi, že jsme mohli být u toho. V tento den do knihovny zavítali žáci prvních tříd, kteří zamířili do naší přednáškové místnosti na „kino,“ a žáci 4. A ze ZŠ Hulín, pro které jsme si připravili seznamovací knihovnickou lekci.

Knihovna oslavila Den dětí s dětmi…. KONEČNĚ! | Foto: Erika Koukalová