Knihovna Kroměřížska spustila bezkontaktní výdej výpůjček a vracení

Knihovna Kroměřížska - p.o. spustila minulý týden bezkontaktní výdej výpůjček a vracení. Vracení sice bylo možné po celou dobu uzavření knihovny do boxů, které jsou umístěny před knihovnou. Bezkontaktní výdej výpůjček ovšem spočívá v tom, že čtenáři si mohou objednat on-line dokumenty ze všech oddělení a dokumenty jsou mu přichystány do košíků ve vstupu do knihovny. Personál knihovny pouze zpovzdálí kontroluje, zda vše probíhá v pořádku. Pozvali jsme také čtenáře, kteří si rezervovali knihy už dříve.

Bezkontaktní služby v Knihovně Kroměřížska. | Foto: Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska