Díky finanční podpoře zřizovatele knihovny - města Kroměříže - prošlo původní oddělení výraznou proměnou. Má nově prosklené vstupní dveře a novou podlahovou krytinu, stejná byla položena také v sousedním konferenčním sále, který na nynější multimediální oddělení navazuje. „Na míru se vyráběly police, v nichž mohou návštěvníci sami vybírat nosiče. Většina fondu je pak uskladněna v další místnosti a regály přístupné veřejnosti se budou postupně doplňovat podle zájmu. A proč nový název oddělení? Už to není jen o hudbě, i když ta je u nás stále k dispozici. Zájemcům nabízíme také DVD s filmy, zvukové knihy a e-knihy,“ popsala ředitelka knihovny Šárka Kašpárková.

Knihovna Kroměřížska byla v roce 1988 jednou z prvních knihoven v tehdejším Československu, které měly hudební oddělení. „Když jsme začali budovat hudební fond knihovny, byli jsme laici, proto jsme se obrátili na českého hudebního kritika Jiřího Černého, kterému se ta myšlenka moc líbila. Vypracoval pro nás takzvaný zlatý fond české hudby a pak i zlatý fond světové hudby a my jsme podle toho nakupovali nosiče tak, abychom měli to nejlepší, co se v oblasti hudby dalo pořídit,“ doplnila Hebnarová.

V multimediálním oddělení zůstávají dvě počítačová místa s přístupem na internet a možností tisku. Nadále zde sídlí infocentrum Europe Direct Kroměříž, které poskytuje informace o Evropské unii. Pracovníci infocentra zodpovídají například dotazy týkající se pobytu, práce a studia v zemích EU, poskytují také základní poradenství ke strukturálním fondům a legislativě EU.

Šárka Kučerová