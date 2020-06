Zároveň proběhla také rekonstrukce v konferenčním sále. Ta se týkala zpevnění podlah, dotažení vody a odpadů. Na sále vznikne malá kuchyňka barového typu, kde bude možné zajistit malou obsluhu v průběhu vzdělávacích nebo kulturních pořadů pro veřejnost. Hotovo by mělo být opět v prázdniny.

V konferenční sále však proběhnou dvě přednášky s tématikou Chorvatských dnů, které pořádá Dr. Olga Sehnalová ve spolupráci s knihovnou koncem června. Nová kuchyňka však v té době ještě nebude nainstalována.

Tyto rekonstrukce měly proběhnout v prázdniny. My jsme se však do nich pustili dříve, protože podle původních předpokladů měly být knihovny zavřeny až do 8. června. Jsme však rádi, že se provoz knihoven obnovil už koncem dubna 2020 - a tak rekonstrukce probíhají za provozu knihovny. Je to sice náročná varianta zejména pro zaměstnance, ale už se těšíme, jak naše čtenáře překvapíme.

Šárka Kašpárková, ředitelka Knihovny Kroměřížska