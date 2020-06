Záhony o velikosti cca 3 x 1 metr, za něž Zdravé město Kroměříž zaplatí zhruba 100 tisíc korun, by měly do domovů doputovat během července.

„Jejich výška usnadní seniorům péči o pěstované rostlinky. Součástí stejného projektu je i dodávka speciálního sudu s podstavcem a kohoutkem na zadržování vody a dvou konviček na zalévání do každého domova, které budou sloužit při péči o vyvýšené záhony,“ doplnila místostarostka Daniela Hebnarová. Sudy a konvičky v celkové hodnotě 14 tisíc korun již v jednotlivých zařízeních využívají, prozatím k zalévání okrasných květináčů a truhlíků.

„Klienti v domovech jistě uvítají možnost vypěstovat si vlastní květiny nebo bylinky. Drobnými a čerstvými výpěstky bude možné užitečně zpestřit i místní kuchyni. Celá řada uživatelů služeb postrádá zahrádku a třeba i mírnou fyzickou práci, na níž byli dříve zvyklí. Příjemně a smysluplně strávený čas na čerstvém vzduchu jim může prospět a dodat radost. Blízkost přírody může pomoci nalézat smysl života v užším sepjetí s přírodou. A to je smyslem projektu Zdravé město,“ dodal místostarosta Vít Peštuka.

Vyvýšené záhony zamíří do Domovů pro seniory U Kašny, U Moravy a Vážany, do Domova se zvláštním režimem Strom života, Domova po osoby se zdravotním postižením Barborka i do sociálně terapeutické dílny Hanáček v areálu Barborky. Každé zařízení získá jeden záhon včetně dalších zmíněných pomůcek.

Zdravé město je prestižní označení pro město, které je aktivně zapojeno do mezinárodního Projektu Zdravé město. Zdravé město Kroměříž se systematicky a dlouhodobě hlásí k principům udržitelného rozvoje, zabývá se zdravím, kvalitou života, a ptá se obyvatel na jejich názory.

Šárka Kučerová, Město Kroměříž