„Kovárna se promění na školu, protože prezentujeme historii školství. Děti i dospělí si mohou posedět v dobových školních lavicích, prolistovat si staré učebnice a vyzkoušet, jak se kdysi psalo husím brkem nebo křídou na tabulky,“ přiblížila připravovaný program Renée Rudolfová z holešovského muzea.

Kromě modelu dobové třídy si můžete prohlédnout také malou výstavu sto let starých fotografií školních budov v okolí Holešova. Na snímcích z dvacátých let minulého století jsou třeba školy v Přílepích, Žopech, Žeranovicích, Třeběticích (na fotografii popsáno ještě jako Střebětice), ale i ve vzdálenější Držkové. Originály snímků pocházejí z depozitu Městského muzea a galerie v Holešově. Dobové lavice, učebnice a další předměty zapůjčila rodina Marcoňová, paní Šárka Tkadlčíková a obce Ludslavice a Jankovice.

Když jsou chodil do školy… to bévaly časy je jednou z akcí holešovských Dožínek 2021, které se konají v neděli 29. srpna. Program začne v 9 hodin dožínkovým průvodem od zámecké kovárny ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a po mši se přesune do zámecké zahrady a zmíněné kovárny. Souběžně v 9 hodin ráno začíná v zámecké zahradě řemeslný jarmark.

Dana Podhajská