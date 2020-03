Chtěli jsme mít doma i sportovce a při druhé lekci lyžování si Jonáš zlomil holenní kost pravé nohy. Už má druhou sádru a dnes večer na ni potřetí namalujeme nějakého "superhrdinu", který je zrovna "in".

Hrajeme na nástroje, čteme, kreslíme, využíváme spoustu deskových i interaktivních her. Nejsme sice uvázáni jen na digitálních technologiích, ale teď prostě nezbývá, než čas u TV nebo tabletu prodloužit. Naštěstí i tam nejsou jen přihlouplé hry, a tak se i vzděláváme.

Navíc - teď když neučí ve škole máma ani táta - UčíTelka a to je moc fajn. Věříme, že se i přes obtíže dostaneme na sádrovnu a zbavíme se alespoň jedné tíhy, když už nepůjdeme ani k tomu zápisu do 1. třídy. A pak? Zase to nějak přece zvládneme! Nejen s učením a hudbou je i zábava, i když je to už doma místy otrava.



Jiří Jablunka