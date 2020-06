Koronovirové období pomalu odeznívá a nastal čas vyhodnotit s odstupem i nadhledem dobu, kterou jsme prožili každý jiný způsobem a s jinými důsledky. Kromě aktuálních témat věnovaných ekonomické bilanci škod, ochraně zdravotníků či nástupu dětí do škol vyvstala témata staronová: mezi ně bezesporu patří životní podmínky seniorů a handicapovaných osob v České republice a jejich vnímání společností.

Každý může pomáhat... Logo. | Foto: Deník/repro

Spolek Každý může pomáhat se během uplynulých měsíců zapojil do řady „koronavirových“ aktivit: první z nich byla roušková kampaň, v jejíž rámci ušily naše členky více než 700 kusů roušek, které putovaly na různá místa. Díky aktivní spolupráci především s Městskou policií Holešov byly roušky postupně předávány policistům a strážníkům, seniorům - občanům Holešova, do nemocnic, do obchodů a do Centra pro seniory Holešov.