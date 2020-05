K velkému překvapení nejen nás všech knihovníků, ale i čtenářů, se knihovny mohly znovu otevřít veřejnosti už od pondělí 27. dubna 2020. Jelikož šlo o nečekané rozhodnutí vlády ČR, v původním harmonogramu uvolňování se s knihovnami počítalo až v poslední vlně tedy 8. června, většinu knihoven nové rozhodnutí přistihlo nepřipravené. Začaly dělat velké pořádky, opravy, zkrátka vše, aby až se znovu otevře, bylo vše v pořádku. A kdy to lépe udělat, než když je knihovna povinně zavřená.

Karanténní rande naslepo v hulínské knihovně. | Foto: Městská knihovna Hulín

V Městské knihovně v Hulíně jsme se naštěstí do velkým oprav nepustili, a tak jsme mohli mezi prvními otevřít. Samozřejmě za přísných hygienických a bezpečnostních podmínek. Čtenářům se za dobu uzavření všech knihoven a knihkupectví začaly tenčit zásoby čtiva. A každý knihomol vám potvrdí, že to je to nejhorší, co ho může potkat. Proto se taky během prvních dvou týdnů čtenáři v knihovně střídali jak na běžícím páse. Naštěstí všichni byli ukáznění a dodržovali nová opatření.