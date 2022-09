Kapela Best of Rock zakončila pohodové koncerty v Hulíně. Podívejte se

Série pohodových koncertů v Hulíně došla do svého konce. Během prázdnin se hulínské náměstí proměnilo v místo setkávání a poslechu nejrůznějších žánrů hudby. Každý si přišel určitě na své. Poslední pohodový koncert patřil rockové kapele BEST OF ROCK, která vystoupila ve čtvrtek 1. září na náměstí, které bylo naplněné k prasknutí.

Kapela Best of Rock zakončila pohodové koncerty v Hulíně. | Foto: L. Polišenská

Velké množství posluchačů si nenechalo ujít poslední pohodový koncert a za krásného počasí se společně s námi prozpívali a protančili až k úplnému konci letošní hudební sezóny. Všem moc děkujeme za účast během všech koncertů a budeme se těšit zase příští rok. Erika Koukalová