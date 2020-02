Žáci Církevní základní školy v Kroměříži už několikrát ukázali, že umí myslet i na druhé děti a zapojili se do výzvy organizace Splněné dětské přání.

Kalendáře pro Adama. Děti jich nasbíraly 228 | Foto: Církevní základní škola v Kroměříži

Všechny zaujal příběh malého Adama, kterému byl v sedmi letech diagnostikován dětský autismus s hyperkinetickým syndromem. Adam je veselý kluk, který miluje čísla a kalendáře. Když mu řeknete jakékoliv datum až do roku 2022, tak vám přesně odpoví, co to je za den v týdnu.