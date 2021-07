Milujete šunky? A věděli jste, že složení šunek se u jednotlivých výrobců značně liší? Co by kvalitní šunka měla obsahovat, a na co byste si měli dát velký pozor, abyste neohrozili svoje zdraví? Vše se dozvíte v článku Pavlíny Podloučkové, za který moc děkujeme.

Pro nízký obsah sacharidů jsou oblíbené při redukci hmotnosti | Foto: z webu Pexels.com a Pixabay.com

Co by měla dobrá šunka obsahovat?

 Obsah masa by měl být nejméně 90 procent

 Obsah nasycených tuků by měl být pod 5g na 100g výrobku

 Obsah soli do 2,5 g na 100 g výrobku

 Minimální množství éček. Aditiva se přidávají proto, aby byla zajištěna delší trvanlivost, některá zamezují růstu mikroorganismů, nahrazují sůl či zadržují vodu v daném výrobku. Můžete zde najít také různá barviva, nebo aromata

 Nezapomeňte se rovněž zaměřit i na množství vody ve výrobku.