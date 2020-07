Hulínské náměstí rozezněla tramp grassová kapela z Přerova

Čtenář reportér





Série čtvrtečních pohodových koncertů je téměř ve své polovině, avšak ještě je na co se těšit. Po minulých hitech šedesátých let tentokrát náměstí ožilo trampovou hudbou v podání nedaleké přerovské skupiny ŠEDIVÁCI. Kromě místních posluchačů přijeli lidé z přilehlého okolí a samotného Přerova, čímž krásně zaplnili náměstí a vytvořili úžasné publikum pobrukující si do rytmu a během celého vystoupení podporovali skupinu potleskem.

Hulínské náměstí rozezněla tramp grassová kapela z Přerova. | Foto: L. Polišenská