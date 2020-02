V rámci masopustního odpoledne jsme v Galerii informačního centra Hulín uspořádali přednášku na téma Četnické humoresky s JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D., zabývajícím se historií četnictva a kriminalistiky na našem území a jenž je spoluautorem předlohy k tomuto známému českému seriálu.

Hulínské četnické humoresky | Foto: L. Polišenská

Dobový kostým četníka podtrhl celé vyprávění, které bylo rozděleno do tří témat: historie četnictva, vznik seriálu Četnické humoresky a literární tvorba samotného přednášejícího. 95 let působení četnictva u nás pan Dlouhý velmi atraktivně shrnul do zhruba hodinové přednášky, kde zmínil plno zajímavostí a problémů, se kterými se četníci museli potýkat.