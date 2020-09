Holešovští výsadkáři si připomenuli srpnové události před 52 lety

Čtenář reportér





Výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 je v našem státě výročím navýsost tragickým a smutným. Jenom pro Holešov a jeho občany má toto výročí i další rozměr a charakter, který je hrdinský. Vojáci 7. výsadkového pluku zvláštního určení, umístěného v Holešově, špičkoví výsadkáři, se jako jediní v tehdejším Československu postavili okupační armádě. Sami vyzbrojeni pouze lehkými zbraněmi a ne příliš početní se s nasazením vlastních životů bez váhání postavili tankům, obrněným vozidlům a velké přesile sovětské armády, která se pokusila vynutit přístup do holešovských kasáren. Rota C našich výsadkářů se přesunula do nedalekého lesa, aby odtud mohla začít případné podpůrné operace a zbylá posádka intenzivně prováděla utajený průzkum a sledování sovětských jednotek. Tento otevřený odpor nezůstal v následující normalizaci bez následků – o rok později byl 7. výsadkářský pluk zrušen, jeho velitelé vesměs kádrově postiženi a vyhozeni z armády. Ale vojáci, kteří prožili nesmírně dramatické události a prokázali velkou statečnost, neztratili mezi sebou kontakt. A v roce 1994 založili Klub výsadkových veteránů Holešov a kromě řady prospěšných aktivit si každoročně připomínají ony dramatické události v srpnu 1968.

Holešovští výsadkáři si připomenuli srpnové události před 52 lety. | Foto: Karel Bartošek