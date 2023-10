Holešovští pionýři se vydali na dobrodružnou výpravu do podzimní přírody

autor externí

Pionýři také zahájili letošní pionýrský rok. V září se uskutečnilo potáborové setkání, úvodní schůzky v klubovně a také jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. První letošní výprava do přírody se uskutečnila v sobotu 7. října 2023. Od pionýrské klubovny jsme se vydali přes Žopy na hrad a hrádeček do Přílep.

Dobrodružná výprava do podzimní přírody. | Foto: Markéta Fuksová

Po cestě jsme zažili spoustu legrace a dobrodružství, vyzkoušeli jsme si v přírodě maskování, rozdělání ohně a práci s mapou a buzolou a také jsme poznávali přírodniny. Počasí se nám velmi vydařilo. Celý výlet jsme si společně užili. Těšíme se na další dobrodružnou výpravu do přírody Za účastníky výpravy Markéta Fuksová