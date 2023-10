Další úspěšnou zahraniční reprezentaci má za sebou klub Mažoretky Holešov. Tentokrát se díky nominaci z mistrovství ČR vydalo 27 děvčat se svými trenérkami a několika rodiči na dlouhou cestu do Bulharska, kde se v historickém městě Plovdiv konalo o víkendu 5. - 8. října 2023 Mistrovství Evropy mažoretek asociace NBTA Europe.

Mistrovství Evropy mažoretek v Bulharsku | Foto: Lenka Klepalová

Slavnostní zahájení celé soutěže proběhlo ve čtvrteční podvečer netradičně mimo halu, a to v historickém amfiteátru v centru města Plovdiv a zúčastnilo se ho celkem 16 evropských států. Následující tři dny patřily soutěžícím, kteří bojovali v jedné z největších sportovních hal v Bulharsku (Kolodrum) o co nejlepší umístění v různých disciplínách i věkových kategoriích.

Zástupci České republiky měli velmi silnou fanouškovskou základnu a skvělá atmosféra na české tribuně motivovala všechny k co nejlepším výkonům na soutěžní ploše. Náš klub reprezentovaly skupiny Mini Lentilky, které se staly mistryněmi Evropy v Traditional Corp Juvenile a na zlato dosáhly i v disciplíně Parade Corp Juvenile s choreografií „Back to the 80´s“.

Mistrovský titul získaly i Lentilky za Batonflag Team Junior v orientálním stylu a stříbro pak v Parade Corp Junior, kde předvedly cirkusovou show.

Sólistka Veronika Hodonská vybojovala s choregografií „Casino“ v početné konkurenci titul vicemistryně Evropy. Opět se potvrdilo, že holešovská děvčata umí zaujmout nejen nápaditou choreografií, ale i technicky správným provedením. Není se čemu divit, vždyť se na toto evropské klání dívky poctivě připravovaly celé letní prázdniny pod vedením trenérek Jolany Saibertové a Kateřiny Svobody.

Odměnou jim nyní jsou nejen krásné sportovní zážitky ale i vytoužené medaile, které jim budou jejich úspěch už napořád připomínat. Děkujeme městu Holešovu a Zlínskému kraji za poskytnutí finančních dotací. Také si velmi vážíme štědrosti desítek firem, které se rozhodly podpořit naši aktivitu a umožnily nám zorganizovat tuto nákladnou zahraniční reprezentaci.

Autor: Mgr. Lenka Klepalová Mažoretky Holešov