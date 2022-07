Podhradní Lhotu ovládli indiáni. Soupeřili o získání tajemství starého Šamana

Lentilky startovaly v juniorské kategorii, kde se letos utkaly velmi kvalitní soubory. Motivace podat co nejlepší výkon byla opravdu velká a tréninky náročné. Lentilky byly pod vedením trenérek Jolany Saibertové a Agáty Horákové připraveny skvěle a za zdařilé předvedení skladby „Ladies Night“ patřilo první místo v konkurenci deseti skupin právě jim. Za tuto choreografii získaly Lentilky také speciální cenu Czech Open – ocenění za nejlepší pódiovou formaci.

Součástí finálového klání v Poděbradech byla i soutěž Minimiss pro čtyřicet malých slečen. Ty měly za úkol oslnit porotu především svou roztomilostí a dovedností s hůlkou během krátkého sólového vystoupení. Naše čtyři šikulky se toho zhostily velmi dobře. Reprezentovaly nás Ema Kopřivová, Mariana Konečná – 6. místo, Karolína Klimková – 3. místo a titul II. vicemiss, Karolína Podolová – 2. místo a titul vicemiss.

Velký obdiv mají všechny mažoretky, že soutěžní výkony zvládly perfektně i ve velmi horkém letním počasí, které po celý víkend nejen v Poděbradech panovalo.

V letošní sezóně jsme startovaly s historicky nejvyšším počtem choreografií. Trenérky se svými svěřenkyněmi nacvičily přes třicet soutěžních čísel a všechny sestavy sklízely obdiv u diváků, soupeřů i poroty. Byl to velmi náročný rok pro všechny zúčastněné. Za všemi těmito úspěchy jsou hodiny času, úsilí a příprav. Je to ale naše společná vášeň a vždy, když se dělají věci s láskou, tak to stojí za to.

Děkuji všem děvčatům za jejich píli a vytrvalost, trenérkám za skvělé nápady a precizní přípravu a rodičům za podporu. Neméně důležitá je pro naši činnost finanční pomoc, za kterou děkujeme městu Holešov, Zlínskému kraji a našim sponzorům.

Nyní nás čeká přípravné letní soustředění a pilování sestav do italského Lignana, kam se v polovině října vydáme se třemi skupinovými choreografiemi a jedním sólem na 25. ročník mistrovství Evropy mažoretek asociace NBTA Europe. Informace o nás najdete na facebooku – Mažoretky Holešov.

Lenka Klepalová, Mažoretky Holešov