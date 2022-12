Holešov ovládl tanec. Mládež předvedla ten klasický či orientální

Více než 400 tanečníků se v neděli 27. listopadu 2022 zúčastnilo celorepublikového finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek, který každoročně vyhlašuje Česká rada pionýra. Taneční skupiny, páry a také jednotlivci se sjeli už pojedenácté do Holešova, aby poměřili své taneční dovednosti. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec – oddílům, školám, tanečním klubům, střediskům volného času atd. Také letos toto finálové kolo organizovala PS Mirko Očadlíka Holešov, a to ve spolupráci s SVČ Tymy Holešov. Do soutěže se nominovali jednotlivci i skupiny z různých koutů České republiky. Tanečníci všech dětských a juniorských věkových kategorií soutěžili v tanečních stylech disco dance, street dance, show dance, mažoretky, společenské, klasické, moderní a orientální tance.

Finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek. | Foto: Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY

Organizátoři i tanečníci měli velkou radost, že se po dvou ročnících, které probíhaly on-line, měli možnost opět se setkat a poměřit své síly. Byli jsme moc rádi, že se letošního kola zúčastnili také tanečníci z našeho partnerského města ze Slovenska z Povážské Bystrice. Tímto získala naše soutěž mezinárodní rozměr. Šestičlenná porota byla složena z odborníků na různé taneční styly. Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra a také nádherné, téměř jarní počasí. Proto některé taneční skupiny využily k nácviku venkovní prostory. Vítězové všech kategorií si zasloužili nejen potlesk publika, ale také medaile a krásné plyšáky. Celou soutěž opět provázel oblíbený maskot – Pes, který nechyběl při úvodním nástupu, povzbuzoval tanečníky a držel jim palce při vystoupeních a asistoval také při předávání medailí. Soutěžící přišli pozdravit a povzbudit také hosté – starosta města Holešova Rudolf Seifert a místostarosta pan Milan Roubalík. Velké poděkování a dlouhotrvající potlesk patřil na závěr všem vedoucím jednotlivých skupin a také choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty, kteří měli opět velmi náročnou úlohu vybrat ty nejlepší choreografie k nominaci na koncert Děti dětem v Praze. Děkujeme všem sponzorům – MŠMT, ZK a městu Holešov. Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková soutěž v Holešově stává tradicí. Závěrem patří velký dík všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY