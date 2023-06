Téměř čtyři sta malých i větších zpěváčků z nejlepších českých a moravských sborů hostil holešovský zámek o víkendu 26. až 28. května 2023. Konal se u nás 32. ročník Celostátní přehlídky dětských školních pěveckých sborů s názvem Primachori. Jeho hlavní ideou bylo společné setkání, vzájemná prezentace a konzultace sbormistrů s odbornou porotou.

Setkání dětských pěveckých sborů v Holešově. | Foto: Dana Podhajská/MKS Holešov

Dětské sbory začaly do Holešova přijíždět již v pátek před polednem, a to skutečně z celé České republiky. Největší vzdálenosti musely překonat například sbory Modrásci z Litoměřic či Malý Kajetán z Plzně. Některé sbory strávily ve městě celý víkend až do neděle, jiné přijížděly na jeden den. Zázemí bylo pro všechny účastníky a jejich pedagogy připraveno ve všech místních základních školách a o plná bříška se starala ústřední školní jídelna. Samotná přehlídka se konala na zámku.

„Chci poděkovat městskému kulturnímu středisku a všem, kteří nám s organizací pomohli, protože dát dohromady takový projekt není jednoduché. Bylo tu skvěle, kombinace zpěvu a krásného zámeckého prostředí je úchvatná,“ zhodnotila dvaatřicátý ročník Michaela Králová, odborný garant z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.

Přehlídka dětských sborů Primachori byla především setkáním dětských sborů ze všech krajů země, které předvedly své umění a poté mohly výsledky své práce zkonzultovat s odbornou porotou. Ta nebyla na místě proto, aby rozhodla, kdo je nejlepší, ale proto, aby každému sboru udělila cenu za něco výjimečného – třeba za hlasovou kulturu nebo za provedení konkrétní skladby.

V Holešově se samozřejmě našel prostor také pro koncert pro veřejnost, který se uskutečnil v sobotu na nádvoří zámku. Každý sbor nastoupil na pódium a zazpíval jednu skladbu. Přehlídka poté defilovala v sobotu večer ve Velkém sále, kde se všechny sbory spojily a zazpívaly píseň Černé oči jděte spát.

„Poděkování patří vedení všech základních škol, které našim hostům poskytly zázemí, ústřední školní jídelně, která děti stravovala, a pomocníkům z devátých ročníků třetí základní školy,“ shrnula setkání Jana Slovenčíková, hlavní organizátor za Městské kulturní středisko Holešov.

Celostátní přehlídka dětských školních pěveckých sborů je vyústěním postupového systému, ze kterého v březnu a dubnu vzešli vítězové krajských kol. Ti se předvedli v Holešově a na památku si odvezli také plaketku z dílny Woodeer Vladana Daňka.

Dana Podhajská, Městské kulturní středisko Holešov