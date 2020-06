Holešov dostal krásný dárek. Panský pivovar je vyšperkovaný do detailu

Po několika letech se z chátrající budovy panského pivovaru stalo nové centrum města, které občanům nabízí nejen možnost jít na poštu, ale také se dobře najíst, ubytovat, osladit si život nebo se ostříhat. Vznikl nový moderní a atraktivní multifunkční prostor. Když už se slavnostně stříhají pásky, znamená to, že je vše hotové a připravené k užívání. V případě Panského pivovaru to platí stoprocentně, celý areál je vyšperkovaný do posledního detailu. Pokud by bylo nutné popsat vše jedním slovem, pak by tím slovem bylo slovo „nádhera“.

Holešov dostal krásný dárek. | Foto: Hana Helsnerová