Rovněž 27. března jsme si připomněli v TYMY celosvětovou akci Hodina H. Pracovníci TYMY přispěli tím, že většina z nich ji strávila při svíčkách. Podpořili jsme tak celosvětovou kampaň, která byla zahájena v roce 2007 v Sydney.

Zapojila se do ní světová velkoměsta, ale také obce a města, rodiny i jednotlivci po celém světě. Současný stav planety je to, co by nás mělo zajímat a také spojovat!

Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce Ukliďme Česko a také do akce Hodina H. Těšíme se na další, které prospívají ekologii a naší planetě.

Jarmila Vaclachová, SVČ TYMY