Historický motoráček Hurvínek vyrazil na výlet na rozhlednu Zdenička

Po příjezdu do Zdounek se skupina vydala na prohlídku nedalekého Zámku Zdounky, který se aktuálně rekonstruuje. Komentovaná prohlídka se zaměřila na historii i budoucnost zámku. Po prohlídce se účastníci mohli podívat i na zvířecí obyvatele parku, například lamy nebo ovce.

Dalším bodem programu byl výstup na rozhlednu Zdenička. Z jejího vrcholu se nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Někteří účastníci se také zapojili do pokřtění nového razítka spolku Kroměřížská dráha. Poté se účastníci mohli ještě podívat na druhou, menší rozhlednu. Po rozhledně se skupina vydala na oběd do restaurace. Hurvínek se vrátil do Kroměříže v 15:20 hodin. Výlet se vydařil a účastníci si ho užili.

Závěrem bych za spolek Kroměřížská dráha chtěl poděkovat za skvělé akce v tomto roce a popřát všem klidný vstup v novém roce a hlavně hodně zdraví a spoustu nových zážitků, které vám spolek v roce 2024 nabídne.

Vít Slanec