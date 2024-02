Páteční večer 9. února byl plný tance, hudby a nezapomenutelných zážitků pro všechny přítomné na plese Městského kulturního centra Hulín. Tato událost, která byla několik týdnů před konáním vyprodaná, přilákala nadšené návštěvníky z Hulína i okolí. Hlavním tahounem večera se stala úžasná kapela Křídla, která okouzlila publikum svými skvělými interpretacemi českých a slovenských hitů. Jejich energické vystoupení způsobilo, že taneční parket byl po celý večer plný tančících párů a veselých lidí.

Plesání s MKC Hulín. | Foto: Erika Koukalová

Aby byla zachována energie a dobrá nálada, o občerstvení se starala cukrárna Polárka Hulín a Klub cafe bar Hulín. Kromě skvělé hudby a lahodného jídla a pití měli účastníci možnost zvěčnit tyto okamžiky v profesionálním fotokoutku, který přidal do večera další rozměr zábavy. Ale to nebylo všechno! Připravené byly ještě další dvě překvapení, kterými byly taneční vystoupení a kouzelnická show.

A co by to byl ples bez tradiční tomboly? Návštěvníci se mohli těšit na bohaté výhry a ceny, které byly připraveny pro šťastné výherce. Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili tohoto skvělého večera, a také všem sponzorům, kteří podpořili tento ples.

Doufejme, že se brzy setkáme znovu a budeme společně prožívat další úžasné akce.

Erika Koukalová